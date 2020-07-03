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Ко Дню независимости в Киевской области откроют более 20 футбольных полей и площадок

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. К концу лета в Киевской области построят 7 новых футбольных полей и 15 спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА, передает УНН.

Уточняется, что оборудование для строительства спортивных объектов облгосадминистрация закупила в этом году, в рамках областной программы "Киевщина спортивная". Сумма закупки составила 18 млн 950 тыс. грн.

"Сейчас победитель публичной закупки начал поставки оборудования. В первую очередь, оно передается на места, где уже полностью или частично подготовлена основа для установления спортивной площадки", - информирует Киевская ОГА.

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Чиновники планируют открыть спортивные площадки до 24 августа 2020 года.

Как писал УНН, в рамках программы Президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей.

Напомним, что гобальний проект развития и восстановления спортивной инфраструктуры стартовал по инициативе УАФ в 2017 году. Тогда финансирование строительства футбольных мини-полей и стадионов осуществлялось в соотношении 50:50 из государственного и местных бюджетов.

В течение 2017-2018 гг по указанной программе в разных регионах Украины было построено около 600 минимайданчикив для игры в футбол.

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