До акції автомобілістів на пунктах пропуску на Закарпатті приєдналася Львівщина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Перед пунктом пропуску "Шегині", що на українсько-польській ділянці державного кордону на Львівщині відбувається акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Як зазначається, автомобілісти проводять свою акцію на пішохідному переході за двісті метрів від пункту пропуску, що спричиняє деякі труднощі для вільного проїзду транспортних засобів.
"Власники автівок організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, а також спростити правила при розмитненні автомобілів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що для локалізації ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.
Держприкордонслужба звернулася до громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок з подальшим перетином кордону.