К акции автомобилистов на пунктах пропуска в Закарпатской области присоединилась Львовская область

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Перед пунктом пропуска "Шегини" на украинско-польском участке государственной границы во Львовской области проходит акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, автомобилисты проводят свою акцию на пешеходном переходе в двухстах метрах от пункта пропуска, что вызывает некоторые трудности для свободного проезда транспортных средств.

"Владельцы автомобилей организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств иностранной регистрации на территорию Украины, а также упростить правила при растаможивании автомобилей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для локализации ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.

Госпогранслужба обратилась к гражданам учесть эту информацию при планировании поездок с последующим пересечением границы.

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