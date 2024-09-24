До 27° тепла і на заході туман: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
24 вересня в Україні очікується суха погода з температурою 22-27°C вдень. Лише в Криму можливий невеликий дощ, а на заході вночі та вранці - туман.
В Україні сьогодні очікується суха погода з температурою 22-27°C вдень, лише в Криму можливий невеликий дощ, а на заході вночі та вранці - туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 24 вересня без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.
В західних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°, у південній частині 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 16-20°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°.