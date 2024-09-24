До 27° тепла и на западе туман: прогноз погоды на сегодня

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Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
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Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

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Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
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Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
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Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

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Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
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Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

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В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
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В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

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Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
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Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

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После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
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После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

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НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До 27° тепла и на западе туман: прогноз погоды на сегодня

До 27° тепла и на западе туман: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 05:15  •  4747 просмотра

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24 сентября в Украине ожидается сухая погода с температурой 22-27°C днем. Лишь в Крыму возможен небольшой дождь, а на западе ночью и утром - туман.

В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой 22-27°C днем, только в Крыму возможен небольшой дождь, а на западе ночью и утром - туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 24 сентября без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 16-20°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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