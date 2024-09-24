До 27° тепла и на западе туман: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой 22-27°C днем, только в Крыму возможен небольшой дождь, а на западе ночью и утром - туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По данным синоптиков, 24 сентября без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 16-20°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.