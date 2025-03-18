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До 100 тисяч гривень на реалізацію ідей: в "МХП-Громаді" розповіли деталі цьогорічного конкурсу "Роби своє"

Київ • УНН

 • 68317 перегляди

Фонд "МХП-Громаді" запустив новий сезон конкурсу "Роби своє" з можливістю виграти до 100 тис. грн. Переможців визначать 27 травня, особливу увагу приділять ветеранському бізнесу.

До 100 тисяч гривень на реалізацію ідей: в "МХП-Громаді" розповіли деталі цьогорічного конкурсу "Роби своє"

В Україні стартував новий сезон конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Учасники конкурсу можуть виграти грант у розмірі до 100 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей, отримати комплексне навчання з бізнес-планування, започаткувати або розширити власну справу.

Вже 10 років фонд "МХП-Громаді" займається розвитком і відновленням громад. Наш флагманський проєкт "Роби своє" слугує тому, щоб люди в громадах розвизвалися, започатковували свій бізнес, або розвивали вже існуючий 

- каже директор Благодійного фонду “МХП-Громаді” Олександр Пахолюк.

Щоб взяти участь у конкурсі підприємець має заповнити аплікаційну форму на сайті та пройти освітній курс. Переможців цьогорічного сезону "Роби своє" буде оголошено 27 травня.

Ми хочемо підтримати 80 проєктів, які можуть бути як для новоствореного бізнесу, так і для масштабування вже існуючого. А також особливу увагу звернемо на ветеранський бізнес для того, щоб підтримати ще більшу кількість ветеранів в цьому році 

- коментує керівник відділу з впровадження національних проєктів Благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.

Грантова програма діє четвертий рік поспіль, але цьогоріч вперше обов’язковим для участі в конкурсі є проходження освітнього курсу  "Шлях підприємця", який було створено експертами Благодійного фонду "МХП-Громаді", його стратегічного партнера МХП  спільно з Державною службою зайнятості України. Це дає можливість не лише отримати кошти на власну справу,  але й  стати більш професійним в частині ведення бізнесу. 

Це дуже цікавий курс, наповнений корисними знаннями з маркетингу, аналітики: як розвивати свій власний бренд, і як зробити ваш бізнес ефективнішим і потрібнішим вашій громаді 

- додає Панченко.

Заявку на участь у конкурсі "Роби своє" можна подати до 7 квітня включно, за посиланням: https://doyourbusiness.com.ua/

Взяти участь у конкурсі можуть ветерани, військові або їхні родини; підприємці, що вже мають чинний бізнес; підприємці, чий бізнес постраждав через повномасштабне вторгнення; жителі громади, які тільки планують почати новий бізнес.

Ознайомитися з історіями переможців попередніх конкурсів "Роби своє", їхнім шляхом до масштабування бізнесу – можна тут.

Довідка

"МХП — Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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