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До 100 тысяч гривен на реализацию идей: в "МХП-Громаді" рассказали детали нынешнего конкурса "Роби своє"

Киев • УНН

 • 68310 просмотра

Фонд "МХП-Громаді" запустил новый сезон конкурса "Роби своє" с возможностью выиграть до 100 тыс. грн. Победителей определят 27 мая, особое внимание уделят ветеранскому бизнесу.

До 100 тысяч гривен на реализацию идей: в "МХП-Громаді" рассказали детали нынешнего конкурса "Роби своє"

В Украине стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Участники конкурса могут выиграть грант в размере до 100 тысяч гривен на реализацию своих идей, получить комплексное обучение по бизнес-планированию, начать или расширить собственное дело.

Уже 10 лет фонд "МХП-Громаді" занимается развитием и восстановлением громад. Наш флагманский проект "Роби своє" служит тому, чтобы люди в громадах развивались, начинали свой бизнес, или развивали уже существующий 

- говорит директор Благотворительного фонда “МХП-Громаді” Александр Пахолюк.

Чтобы принять участие в конкурсе, предприниматель должен заполнить аппликационную форму на сайте и пройти образовательный курс. Победители нынешнего сезона "Роби своє" будут объявлены 27 мая.

Мы хотим поддержать 80 проектов, которые могут быть как для новосозданного бизнеса, так и для масштабирования уже существующего. А также особое внимание обратим на ветеранский бизнес для того, чтобы поддержать еще большее количество ветеранов в этом году 

- комментирует руководитель отдела по внедрению национальных проектов Благотворительного фонда “МХП-Громаді” Владимир Панченко.

Грантовая программа действует четвертый год подряд, но в этом году впервые обязательным для участия в конкурсе является прохождение образовательного курса  "Путь предпринимателя", который был создан экспертами Благотворительного фонда "МХП-Громаді", его стратегического партнера МХП совместно с Государственной службой занятости Украины. Это дает возможность не только получить средства на собственное дело,  но и стать более профессиональным в части ведения бизнеса. 

Это очень интересный курс, наполненный полезными знаниями по маркетингу, аналитике: как развивать свой собственный бренд, и как сделать ваш бизнес более эффективным и нужным вашей общине 

- добавляет Панченко.

Заявку на участие в конкурсе "Роби своє" можно подать до 7 апреля включительно, по ссылке: https://doyourbusiness.com.ua/

Принять участие в конкурсе могут ветераны, военные или их семьи; предприниматели, уже имеющие действующий бизнес; предприниматели, чей бизнес пострадал из-за полномасштабного вторжения; жители громады, которые только планируют начать новый бизнес.

Ознакомиться с историями победителей предыдущих конкурсов "Роби своє", их путем к масштабированию бизнеса – можно здесь.

Справка

"МХП — Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

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