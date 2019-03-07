Дніпрянин передавав до Росії дані щодо стратегічно важливих операторів зв’язку

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Служба безпеки України припинила діяльність мешканця міста Дніпро, який здійснював несанкціонований збір та передачу Російській Федерації даних щодо мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, задіяних для забезпечення роботи системи виборів в Україні. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.

“Про практичну реалізацію вказаних загроз (безпечного функціонування інформаційної інфраструктури ЦВК — ред.) свідчать матеріали кримінальних проваджень, в рамках яких припинено протиправну діяльність мешканця міста Дніпро, який здійснював несанкціонований збір та передачу до РФ інформації про мережу стратегічно важливих операторів зв’язку, які задіяні для забезпечення роботи системи виборів, з метою блокування їх роботи”, — сказав Фролов.

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Крім того, з його слів, злочинець вербував окремих хакерів з міста Запоріжжя та відпрацьовував конкретні завдань з несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж окружних виборчих комісій.

“З метою своєчасного виявлення та попередження несанкціонованих дій на час виборчого процесу створено оперативний центр на базі управління ЦВК, до складу якої включені співробітники основних суб’єктів національної кібербезпеки. Такий підхід дає змогу реально використати кваліфікований персонал здійснювати обміну інформації про кіберінциденти в режимі реального часу”, — заявив заступник голови СБУ.

Нагадаємо, ЦВК звернулась до СБУ та поліції щодо забезпечення порядку на виборах 31 березня.

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