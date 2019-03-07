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6 марта, 19:19 • 140688 просмотра

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Днепрянин передавал в Россию данные относительно стратегически важных операторах связи

Киев  •  УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Служба безопасности Украины прекратила деятельность жителя города Днепр, который осуществлял несанкционированный сбор и передачу Российской Федерации данных о сети стратегически важных операторах связи, задействованных для обеспечения работы системы выборов в Украине. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.

"О практической реализации указанных угроз (безопасного функционирования информационной инфраструктуры ЦИК - ред.) свидетельствуют материалы уголовных производств, в рамках которых прекращена противоправная деятельность жителя города Днепр, который осуществлял несанкционированный сбор и передачу в РФ информации о сети стратегически важных операторов связи, которые задействованы для обеспечения работы системы выборов, с целью блокирования их работы", - сказал Фролов.

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Кроме того, по его словам, преступник вербовал отдельных хакеров из города Запорожье и отрабатывал конкретные задачи относительно несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей окружных избирательных комиссий.

"С целью своевременного выявления и предупреждения несанкционированных действий на время избирательного процесса создан оперативный центр на базе управления ЦИК, в состав которой включены сотрудники основных субъектов национальной кибербезопасности. Такой подход позволяет реально использовать квалифицированный персонал, осуществлять обмен информации о киберинцидентах в режиме реального времени", - заявил заместитель председателя СБУ.

Напомним, ЦИК обратилась в СБУ и полицию по обеспечению порядка на выборах 31 марта.

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