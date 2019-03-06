ЦВК звернулась до СБУ та поліції щодо забезпечення порядку на виборах 31 березня

ukru
22 березня, 17:51 • 87547 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 128404 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 107086 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 106793 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 97111 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102899 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152261 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168299 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155021 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249916 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.7 м/с
28 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 40845 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 71820 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 26034 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 35512 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 20087 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166366 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249918 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212437 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197148 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61695 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57970 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 73139 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 54403 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84932 перегляди
Актуальне
ЦВК звернулась до СБУ та поліції щодо забезпечення порядку на виборах 31 березня

ЦВК звернулась до СБУ та поліції щодо забезпечення порядку на виборах 31 березня

Київ • УНН

 • 7540 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення звернутись до Служби безпеки України та Нацполіції щодо необхідності забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, передає УНН.

“На засіданні Центральна виборча комісія прийняла постанову "Про звернення щодо необхідності забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року" Комісія своєю постановою звернулася до Служби безпеки України для проведення перевірки викладених у цій постанові, засобах масової інформації обставин та в разі виявлення підстав – вжиття визначених законодавством України заходів реагування, а також до Національної поліції України з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності та правопорядку під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в частині порушеного питання”, - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Силовики заявили про єдність заради чесних виборів

Таке рішення прийняте у зв’язку з тим, що до Комісії надійшло звернення Громадської організації "Громадянський рух підтримки реформ" стосовно перевірки діяльності громадських організацій, яким ЦВК надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України, з посиланням на наявну в цієї громадської організації інформацію про те, що "деякі з таких громадських організацій причетні до співпраці з незаконними збройними формуваннями, підконтрольними Російській Федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей, здійснення ними діяльності, спрямованої на повалення конституційного ладу та територіальної цілісності України, а також організації та підтримки терористичної діяльності в Україні".

Також у засобах масової інформації поширюються повідомлення про можливість застосування офіційними спостерігачами від громадських організацій сили в разі виявлення, на їхню думку, порушень закону під час виборів Президента України. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ вчиться протидіяти атакам хакерів на сервери ЦВК

“Не заперечуючи право громадських організацій у встановленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами”, - додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у СБУ повідомили, що спецслужби РФ готували хакерські атаки на державні установи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,325.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,014.24