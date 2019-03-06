ЦВК звернулась до СБУ та поліції щодо забезпечення порядку на виборах 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення звернутись до Служби безпеки України та Нацполіції щодо необхідності забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, передає УНН.
“На засіданні Центральна виборча комісія прийняла постанову "Про звернення щодо необхідності забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року" Комісія своєю постановою звернулася до Служби безпеки України для проведення перевірки викладених у цій постанові, засобах масової інформації обставин та в разі виявлення підстав – вжиття визначених законодавством України заходів реагування, а також до Національної поліції України з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності та правопорядку під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в частині порушеного питання”, - йдеться у повідомленні.
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Таке рішення прийняте у зв’язку з тим, що до Комісії надійшло звернення Громадської організації "Громадянський рух підтримки реформ" стосовно перевірки діяльності громадських організацій, яким ЦВК надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України, з посиланням на наявну в цієї громадської організації інформацію про те, що "деякі з таких громадських організацій причетні до співпраці з незаконними збройними формуваннями, підконтрольними Російській Федерації в окремих районах Донецької та Луганської областей, здійснення ними діяльності, спрямованої на повалення конституційного ладу та територіальної цілісності України, а також організації та підтримки терористичної діяльності в Україні".
Також у засобах масової інформації поширюються повідомлення про можливість застосування офіційними спостерігачами від громадських організацій сили в разі виявлення, на їхню думку, порушень закону під час виборів Президента України.
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“Не заперечуючи право громадських організацій у встановленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами”, - додається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у СБУ повідомили, що спецслужби РФ готували хакерські атаки на державні установи.