СБУ вчиться протидіяти атакам хакерів на сервери ЦВК

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві на кількох локаціях, що розташовані на базі різних суб’єктів кібербезпеки СБУ, проходять міжнародні навчання, організовані для отримання новітнього досвіду по захисту виборчих процесів в інформаційному та кібернетичному просторі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБ України.