СБУ вчиться протидіяти атакам хакерів на сервери ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві на кількох локаціях, що розташовані на базі різних суб’єктів кібербезпеки СБУ, проходять міжнародні навчання, організовані для отримання новітнього досвіду по захисту виборчих процесів в інформаційному та кібернетичному просторі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБ України.
Навчання на технічному рівні відбуваються в межах проекту ЄС “Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами” за підтримки Естонського центру Східного партнерства та компанії CybExer Technologies, яка має великий досвід проведення таких навчань.
За сценарієм кібернавчань усі учасники діляться на дві команди: хакерів та кібербезпеки. Команди з першої групи, що сформовані за участі представників CybExer Technologies, здійснюють атаки на інформаційні ресурси “умовної ЦВК”. Інші, сформовані з фахівців СБ України та Центральної виборчої комісії, а також Держспецзв’язку, їм протидіють.
В СБУ зазначають, що у кібернавчаннях окрім європейських фахівців беруть участь найкращі спеціалісти СБ України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, ЦВК, які вперше отримають унікальний досвід протидії хакерам в умовах максимально наближених до реальних за рахунок повністю віртуалізованої інфраструктури.
Нагадаємо, Росія планує кібератаки під час виборів в Україні.