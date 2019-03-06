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СБУ учится противодействовать атакам хакеров на серверы ЦИК

СБУ учится противодействовать атакам хакеров на серверы ЦИК

Киев  •  УНН

 • 8719 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве на нескольких локациях, расположенных на базе различных субъектов кибербезопасности СБУ, проходят международные учения, организованные для получения нового опыта по защите избирательных процессов в информационном и кибернетическом пространстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Обучение на техническом уровне происходят в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами" при поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer Technologies, которая имеет большой опыт проведения таких учений.

По сценарию киберучений все участники делятся на две команды: хакеров и кибербезопасности. Команды из первой группы, сформированные при участии представителей CybExer Technologies, осуществляют атаки на информационные ресурсы "условной ЦИК". Другие, сформированные из специалистов СБ Украины и Центральной избирательной комиссии, а также Госспецсвязи, им противодействуют.

В СБУ отмечают, что в киберучениях кроме европейских специалистов участвуют лучшие специалисты СБ Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, ЦИК, которые впервые получат уникальный опыт противодействия хакерам в условиях максимально приближенных к реальным за счет полностью виртуализированой инфраструктуры.

Напомним, Россия планирует кибератаки на выборах в Украине.

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