СБУ учится противодействовать атакам хакеров на серверы ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве на нескольких локациях, расположенных на базе различных субъектов кибербезопасности СБУ, проходят международные учения, организованные для получения нового опыта по защите избирательных процессов в информационном и кибернетическом пространстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Обучение на техническом уровне происходят в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами" при поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer Technologies, которая имеет большой опыт проведения таких учений.
По сценарию киберучений все участники делятся на две команды: хакеров и кибербезопасности. Команды из первой группы, сформированные при участии представителей CybExer Technologies, осуществляют атаки на информационные ресурсы "условной ЦИК". Другие, сформированные из специалистов СБ Украины и Центральной избирательной комиссии, а также Госспецсвязи, им противодействуют.
В СБУ отмечают, что в киберучениях кроме европейских специалистов участвуют лучшие специалисты СБ Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, ЦИК, которые впервые получат уникальный опыт противодействия хакерам в условиях максимально приближенных к реальным за счет полностью виртуализированой инфраструктуры.
Напомним, Россия планирует кибератаки на выборах в Украине.