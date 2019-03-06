ЦИК обратилась к СБУ и полиции по обеспечению порядка на выборах 31 марта

"На заседании Центральная избирательная комиссия приняла постановление "Об обращении о необходимости обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года". Комиссия своим постановлением обратилась в Службу безопасности Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении, средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований - принятия определенных законодательством Украины мер реагирования, а также к Национальной полиции Украины с целью принятия исчерпывающих мер относительно обеспечение законности и правопорядка во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года в части данного вопроса", - говорится в сообщении.

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Такое решение принято в связи с тем, что в Комиссию поступило обращение Общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" по проверке деятельности общественных организаций, которым ЦИК предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов Президента Украины со ссылкой на имеющуюся в этой общественной организации информацию о том, что "некоторые из таких общественных организаций причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, осуществления ими деятельности, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, а также организации и поддержки террористической деятельности в Украине".

Также в средствах массовой информации распространяются сообщения о возможности применения официальными наблюдателями от общественных организаций силы в случае обнаружения, по их мнению, нарушений закона во время выборов Президента Украины.

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"Не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами", - добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, в СБУ сообщили, что спецслужбы РФ готовили хакерские атаки на государственные учреждения.