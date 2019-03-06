Спецслужби РФ готували хакерські атаки на державні установи – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Спецслужби РФ найняли хакера з України для хакерських атак на державні установи, які задіяні у підготовці до виборчого процесу та його проведення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що куратори з Росії найняли хакера із Запоріжжя для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу державних інформаційних ресурсів України", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, зловмисник був адміністратором закритого хакерського інтернет-форуму російського походження.
"Він підшукував виконавців серед активних учасників форуму, які за грошове винагородження розповсюджували шкідливе програмне забезпечення. Масове поширення здійснювалося через направлення цільових електронних повідомлень на адреси держустанов, а також уразливі ділянки Інтернет-сайтів державних органів", - зазначили у СБУ.
За висновками фахівців, такі комп’ютерні віруси застосовуються, насамперед, для блокування діяльності інформаційних ресурсів через підключення до держреєстрів України, що могло створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій.
Також СБУ спільно з кіберполіцією провели обшуки за місцем проживання зловмисника. Під час них виявили комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням для створення та модифікації комп’ютерних вірусів.
"Також отримано майже десять зразків шкідливого програмного забезпечення, які були підготовлені для розповсюдження серед учасників закритого хакерського форуму", - додали у спецслужбі.
У межах розпочатого кримінального провадження комп’ютерне обладнання вилучено та направлено на проведення відповідних експертних досліджень.
Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК.