Спецслужбы РФ готовили хакерские атаки на государственные учреждения – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Спецслужбы РФ наняли хакера из Украины для хакерских атак на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательному процессу и его проведению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, злоумышленник был администратором закрытого хакерского интернет-форума российского происхождения.
"Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки Интернет-сайтов государственных органов", - отметили в СБУ.
По заключению специалистов, такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к Госреестр Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий.
Также СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника. Во время них обнаружили компьютерную технику с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.
"Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума", - добавили в спецслужбе.
В рамках начатого уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
Напомним, СБУ предупредила масштабную кибератаке на сайт ЦИК.