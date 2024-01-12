Дніпропетровщина: росіяни атакували ракетою Дніпровський район

Ракетою російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Втім минулось без постраждалих. Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих. – розповів Лисак.

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За даними голово ОВА гучно у п’ятницю було й на Синельниківщині. Там ворожим снарядом пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Зазначається, що люди не постраждали.

Крім того, тричі російські загарбники вгатили з артилерії по Нікополю. Через цю атаку у місті побите комунальне підприємство. Втім, на щастя, там також минулося без жертв.

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Напередодні російські військові вкотре атакували ударними-дронами Нікопольський район. Під ударом опинився сам Нікополь та Марганецька громада.