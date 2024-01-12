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Дніпропетровщина: росіяни атакували ракетою Дніпровський район

Дніпропетровщина: росіяни атакували ракетою Дніпровський район

Київ • УНН

 • 31584 перегляди

Російська ракета влучила у Дніпровський район, жертв немає; Синельниківка та Нікополь також постраждали, пошкоджено інфраструктуру, але про постраждалих не повідомлялося.

Ракетою російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Втім минулось без постраждалих. Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих.

– розповів Лисак.

Деталі

За даними голово ОВА гучно у п’ятницю було й на Синельниківщині. Там ворожим снарядом пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Зазначається, що люди не постраждали.

Крім того, тричі російські загарбники вгатили з артилерії по Нікополю. Через цю атаку у місті побите комунальне підприємство. Втім, на щастя, там також минулося без жертв.

Кількість ворожих штурмів на лівобережжі Дніпра зменшилася у чотири рази - Гуменюк 12.01.24, 15:32 • 28870 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні російські військові вкотре атакували ударними-дронами Нікопольський район. Під ударом опинився сам Нікополь та Марганецька громада.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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