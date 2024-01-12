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Кількість ворожих штурмів на лівобережжі Дніпра зменшилася у чотири рази - Гуменюк

Кількість ворожих штурмів на лівобережжі Дніпра зменшилася у чотири рази - Гуменюк

Київ • УНН

 • 28863 перегляди

Окупанти на лівому березі Дніпра зменшили кількість обстрілів у чотири рази, ефективний вогонь у відповідь знищив ворожу техніку, повідомляє Наталія Гуменюк.

На лівому березі Дніпра окупанти зменшили кількість штурмів в 4 рази. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

За минулу добу ми зафіксували 3 штурми. Це в 4 рази менше ніж в попередні дні, коли вони намагалися штурмувати за добу в кількості 10-12 штурмів. В основному вони намагаються робити це без техніки, короткими перебіжками 

- сказала Наталія Гуменюк.

Деталі

За словами Гуменюк, контрбатарейна боротьба на лівому березі Дніпра є досить результативною.

За вчора силами оборони було знищено 18 одиниць автобронетехніки ворога, 11 одиниць – це важка артилерія, а також самохідні установки, зокрема такі як "Гіацинт".

Крім того було знищено човен, антенноу станцію, за допомогою якої окупанти управляли FPV-дронами, два спостережних пункти, пункти збереження пальномастильних матеріалів і польовий пункт боєпостачання.

Все це надзвичайно ускладнює роботу ворога і робить його штурми абсолютно безрезультативними і менш кількісними, пояснила Гуменюк.

Нагадаємо

російська армія зазнає великих втрат у техніці через удари українських FPV-дронів та обстріли з артилерії в районів Кринків на лівому березі Дніпра. росіяни нездатні протистояти українським FPV-дронам через нестачу засобів РЕБ у цьому районі. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На фронті відбулося 64 бойові зіткнення за добу – Генштаб

Ганна Оніщенко

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