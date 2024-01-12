Количество вражеских штурмов на левобережье Днепра уменьшилось в четыре раза - Гуменюк

На левом берегу Днепра оккупанты уменьшили количество штурмов в 4 раза. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

За прошедшие сутки мы зафиксировали 3 штурма. Это в 4 раза меньше чем в предыдущие дни, когда они пытались штурмовать за сутки в количестве 10-12 штурмов. В основном они пытаются делать это без техники, короткими перебежками - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, контрбатарейная борьба на левом берегу Днепра является достаточно результативной.

Вчера силами обороны было уничтожено 18 единиц автобронетехники врага, 11 единиц - это тяжелая артиллерия, а также самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт".

Кроме того была уничтожена лодка, антенная станция, с помощью которой оккупанты управляли FPV-дронами, два наблюдательных пункта, пункты хранения горюче-смазочных материалов и полевой пункт боеснабжения.

Все это чрезвычайно усложняет работу врага и делает его штурмы абсолютно безрезультативными и менее количественными, пояснила Гуменюк.

Напомним

российская армия несет большие потери в технике из-за ударов украинских FPV-дронов и обстрелов из артиллерии в районов Крынков на левом берегу Днепра. россияне неспособны противостоять украинским FPV-дронам из-за недостатка средств РЭБ в этом районе.

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