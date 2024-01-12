Количество вражеских штурмов на левобережье Днепра уменьшилось в четыре раза - Гуменюк
Киев • УНН
Оккупанты на левом берегу Днепра уменьшили количество обстрелов в четыре раза, эффективный ответный огонь уничтожил вражескую технику, сообщает Наталья Гуменюк.
На левом берегу Днепра оккупанты уменьшили количество штурмов в 4 раза. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.
За прошедшие сутки мы зафиксировали 3 штурма. Это в 4 раза меньше чем в предыдущие дни, когда они пытались штурмовать за сутки в количестве 10-12 штурмов. В основном они пытаются делать это без техники, короткими перебежками
Детали
По словам Гуменюк, контрбатарейная борьба на левом берегу Днепра является достаточно результативной.
Вчера силами обороны было уничтожено 18 единиц автобронетехники врага, 11 единиц - это тяжелая артиллерия, а также самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт".
Кроме того была уничтожена лодка, антенная станция, с помощью которой оккупанты управляли FPV-дронами, два наблюдательных пункта, пункты хранения горюче-смазочных материалов и полевой пункт боеснабжения.
Все это чрезвычайно усложняет работу врага и делает его штурмы абсолютно безрезультативными и менее количественными, пояснила Гуменюк.
Напомним
российская армия несет большие потери в технике из-за ударов украинских FPV-дронов и обстрелов из артиллерии в районов Крынков на левом берегу Днепра. россияне неспособны противостоять украинским FPV-дронам из-за недостатка средств РЭБ в этом районе.
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Количество вражеских штурмов на левобережье Днепра уменьшилось в четыре раза - Гуменюк
Оккупанты на левом берегу Днепра уменьшили количество обстрелов в четыре раза, эффективный ответный огонь уничтожил вражескую технику, сообщает Наталья Гуменюк.
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