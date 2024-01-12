Армія рф нездатна протистояти українським FPV-дронам на лівому березі Дніпра - британська розвідка
Київ • УНН
Російські війська зазнають великих втрат від ударів українських безпілотників на лівому березі Дніпра через нестачу засобів РЕБ, про що повідомляє британська розвідка.
російська армія зазнає великих втрат у техніці через удари українських FPV-дронів та обстріли з артилерії в районів Кринків на лівому березі Дніпра. росіяни нездатні протистояти українським FPV-дронам через нестачу засобів РЕБ у цьому районі. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії, створеному на основі розвідданих, пише УНН.
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Як зазначається, українські військовослужбовці на східному березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони) оснащені боєприпасами для ураження російських сил.
FPV-дрони використовуються разом з артилерією для ураження транспортних засобів російських військ.
Як повідомляється, російський військовий блогер оцінює втрати російської техніки в районі Кринків у 90 відсотків.
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