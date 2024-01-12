Армия рф неспособна противостоять украинским FPV-дронам на левом берегу Днепра - британская разведка

российская армия несет большие потери в технике из-за ударов украинских FPV-дронов и обстрелов из артиллерии в районов Крынков на левом берегу Днепра. россияне неспособны противостоять украинским FPV-дронам из-за недостатка средств РЭБ в этом районе. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, созданном на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, украинские военнослужащие на восточном берегу реки Днепр, используют беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны) оснащены боеприпасами для поражения российских сил.

FPV-дроны используются вместе с артиллерией для поражения транспортных средств российских войск.

Как сообщается, российский военный блогер оценивает потери российской техники в районе Крынков в 90 процентов.

Неспособность россии противодействовать БПЛА FPV-UAV, вероятнее всего, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе - говорится в сообщении британской разведки.

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