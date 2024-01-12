Днепропетровщина: россияне атаковали ракетой Днепровский район

Ракетой российские оккупанты атаковали Днепровский район Днепропетровщины. Впрочем, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Враг ударил ракетой по Днепровскому району. Без погибших и пострадавших. - рассказал Лысак.

Детали

По данным главы ОВА громко в пятницу было и на Синельниковщине. Там вражеским снарядом повреждено сельскохозяйственное предприятие. Отмечается, что люди не пострадали.

Кроме того, трижды российские захватчики ударили из артиллерии по Никополю. Из-за этой атаки в городе побито коммунальное предприятие. Впрочем, к счастью, там также обошлось без жертв.

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Напомним,

Накануне российские военные в очередной раз атаковали ударными-дронами Никопольский район. Под ударом оказался сам Никополь и Марганецкая громада.