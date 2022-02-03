Дніпропетровщина перейшла до "помаранчевої" зони карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Дніпропетровська область відсьогодні, з 3 лютого, переходить до "помаранчевої" зони карантину у зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19 у регіоні. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС, пише УНН.
Цитата:
“Встановити на території міста Дніпра "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, який є попереджувальним рівнем та свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в місті, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів”, — йдеться в оприлюдненому документі протоколу.
Деталі
Наголошується, що на території Дніпропетровської області також встановлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки та запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи.
Відтак, відповідно до протоколу засідання, з 3 по 9 лютого 2022 року учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Зазначається, що учні молодших класів продовжують навчання у звичайному режимі. Проте навчальний заклад закриють, якщо на самоізоляції після контакту з пацієнтом із COVID-19 перебувають понад 50% учнів та персоналу.
Також наголошується, що окремі класи можуть закрити, якщо більше ніж 20% дітей у класі хворіють на грип або ГРВІ. Водночас, дитячі садки працюють у звичайному режимі.
Доповнення
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