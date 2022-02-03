Дніпропетровщина перейшла до "помаранчевої" зони карантину

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 37309 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 62759 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 76638 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 104970 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113694 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105068 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126800 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166251 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178297 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215237 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 93187 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169491 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 231086 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 53588 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 35283 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 231065 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169475 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285915 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405925 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 35283 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96416 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134145 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159151 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179635 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Дніпропетровщина перейшла до "помаранчевої" зони карантину

Дніпропетровщина перейшла до "помаранчевої" зони карантину

Київ • УНН

 • 54819 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Дніпропетровська область відсьогодні, з 3 лютого, переходить до "помаранчевої" зони карантину у зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19 у регіоні. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС, пише УНН.

Цитата:

“Встановити на території міста Дніпра "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, який є попереджувальним рівнем та свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в місті, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів”, — йдеться в оприлюдненому документі протоколу.

Деталі

Наголошується, що на території Дніпропетровської області також встановлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки та запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи.

Відтак, відповідно до протоколу засідання, з 3 по 9 лютого 2022 року учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Зазначається, що учні молодших класів продовжують навчання у звичайному режимі. Проте навчальний заклад закриють, якщо на самоізоляції після контакту з пацієнтом із COVID-19 перебувають понад 50% учнів та персоналу.

Також наголошується, що окремі класи можуть закрити, якщо більше ніж 20% дітей у класі хворіють на грип або ГРВІ. Водночас, дитячі садки працюють у звичайному режимі.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,16 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 лютого, — майже 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Другий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих і двісті летальних випадків.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33