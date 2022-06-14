Дніпропетровщина: через черговий обстріл ворожими "Ураганами" загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Дніпропетровщині через вчорашній обстріл російськими військами загинула жінка, це третя смерть за тиждень від ворожих "Ураганів", повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Через обстріл Зеленодольської громади, що стався напередодні увечері, загинула жінка. Її тіло знайшли сьогодні ранком біля дачного будинку. На жаль, це вже третя смерть від ворожих "Ураганів" за останній тиждень", - зазначив Резніченко у Telegram.
Деталі
Ворог щодня обстрілює громади у Криворізькому та Синельниківському районах, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Окупанти напередодні обстріляли два райони Дніпропетровської області.