Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Цитата

“Ворог знову обстріляв два райони нашої області — Криворізький та Синельниківський”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Ворог ударив з “Ураганів” по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали.

У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки — обстежують територію.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.