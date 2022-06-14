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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Київ • УНН

 • 153258 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про обстріли двох районів області. Про це інформує УНН.

Цитата

“Ворог знову обстріляв два райони нашої області — Криворізький та Синельниківський”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Ворог ударив з “Ураганів” по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали.

У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки — обстежують територію.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

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