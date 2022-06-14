Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про обстріли двох районів області. Про це інформує УНН.
Цитата
“Ворог знову обстріляв два райони нашої області — Криворізький та Синельниківський”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Ворог ударив з “Ураганів” по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали.
У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки — обстежують територію.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.