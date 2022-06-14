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Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

Київ • УНН

 • 352051 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Генштаб ЗСУ під час ранкового звернення повідомив, що окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Про це інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 111 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

На Харківському напрямку загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

Нагадаємо

Українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області.

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