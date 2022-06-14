Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Генштаб ВСУ во время утреннего обращения сообщил, что оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Об этом информирует УНН.
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Начались 111 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.
На Харьковском направлении захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.
На Словянском направлении враг применяет артиллерию вблизи Дибровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.
При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.
На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Возрождения, Новолуганское и Бахмут.
На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии.
С целью решения проблемы восстановления поврежденного вооружения и техники действует около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым.
Напомним
Украинская армия в в ходе контрнаступления уволила несколько общин в Херсонской области.