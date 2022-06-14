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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73633 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей

Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей

Киев • УНН

 • 352051 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Генштаб ВСУ во время утреннего обращения сообщил, что оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 111 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

На Харьковском направлении захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Словянском направлении враг применяет артиллерию вблизи Дибровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Возрождения, Новолуганское и Бахмут.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии.

С целью решения проблемы восстановления поврежденного вооружения и техники действует около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым.

Напомним

Украинская армия в в ходе контрнаступления уволила несколько общин в Херсонской области.

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