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Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 153258 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил об обстрелах двух районов области. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Враг снова обстрелял два района нашей области — Криворожский и Синельниковский”, — говорится в сообщении.

Подробности

Враг ударил с “ураганов” по апостоловским и покровским общинам. Люди, предварительно, не пострадали.

В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники — обследуют территорию.

Напомним

Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

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