Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил об обстрелах двух районов области. Об этом информирует УНН.
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“Враг снова обстрелял два района нашей области — Криворожский и Синельниковский”, — говорится в сообщении.
Подробности
Враг ударил с “ураганов” по апостоловским и покровским общинам. Люди, предварительно, не пострадали.
В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники — обследуют территорию.
Напомним
Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.