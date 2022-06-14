Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

Цитата

“Враг снова обстрелял два района нашей области — Криворожский и Синельниковский”, — говорится в сообщении.

Подробности

Враг ударил с “ураганов” по апостоловским и покровским общинам. Люди, предварительно, не пострадали.

В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники — обследуют территорию.

Напомним

Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.