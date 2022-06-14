Днепропетровская область: из-за очередного обстрела вражескими "Ураганами" погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Днепропетровской области из-за вчерашнего обстрела российскими войсками погибла женщина, это третья смерть за неделю от вражеских "Ураганов", сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Из-за обстрела Зеленодольской громады, произошедшего накануне вечером, погибла женщина. Ее тело нашли сегодня утром возле дачного дома. К сожалению, это уже третья смерть от вражеских "Ураганов" за последнюю неделю", - отметил Резниченко в Telegram.
Детали
Враг ежедневно обстреливает громады в Криворожском и Синельниковском районах, отметил глава ОВА.
Дополнение
Оккупанты накануне обстреляли два района Днепропетровской области.