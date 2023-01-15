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Дніпро: рятувальники розшукують близько ще 40 осіб, з під завалів дістали жінку

Київ • УНН

 • 403999 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Рятувальні служби дістали жінку з під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі, куди минулої доби влучила російська ракета. Також близько 40 осіб, які постраждали внаслідок ракетного удару, перебувають у розшуку. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Дніпро: рятувальники розшукують близько ще 40 осіб, з під завалів дістали жінку

Деталі

Так, рятувальникам вдалося дістати жінку з під завалів.

Станом на 11:30 15.01.2023:

- загинула 21 особа, з них 1 дитина;

травмовано 71 особа, з них 13 дітей; - врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

За інформацією ГУ НП розшукується 40 осіб.

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває.

Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинув вже 21 мирний мешканець. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.

За даними міськради Дніпра, до робіт залучено понад 520 людей та 140 одиниць техніки.

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