Днепр: спасатели разыскивают около еще 40 человек, из под завалов достали женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Спасательные службы достали женщину из-под завалов многоэтажного дома в Днепре, куда за прошедшие сутки попала российская ракета. Также около 40 человек, пострадавших в результате ракетного удара, находятся в розыске. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
Да, спасателям удалось достать женщину из-под завалов.
По состоянию на 11:30 15.01.2023:
- погиб 21 человек, из них 1 ребенок;
травмирован 71 человек, из них 13 детей; - спасены 39 человек, из них 6 детей.
По информации ГУ НП разыскивается 40 человек.
Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается.
Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.
Дополнение
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
По данным горсовета Днепра, к работам привлечено более 520 человек и 140 единиц техники.