Днепр: спасатели разыскивают около еще 40 человек, из под завалов достали женщину

Детали

Да, спасателям удалось достать женщину из-под завалов.

По состоянию на 11:30 15.01.2023:

- погиб 21 человек, из них 1 ребенок;

травмирован 71 человек, из них 13 детей; - спасены 39 человек, из них 6 детей.

По информации ГУ НП разыскивается 40 человек.

Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается.

Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

По данным горсовета Днепра, к работам привлечено более 520 человек и 140 единиц техники.