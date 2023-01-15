Дніпро: екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Екстрені служби продовжують розбирати завали у Дніпрі на місці влучання російської ракети. Станом на ранок відомо про 20 загиблих, серед них 1 дитина, 73 людини поранені, вдалося врятувати 38 осіб, з них 6 дітей – їх дістали з-під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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Тимошенко наголосив, що поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 осіб. Російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців Дніпра. 164 квартири пошкоджено.
"Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир – це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч. На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери. До робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки. Роботи тривають", - написав він у Telegram.
Доповнення
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.
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