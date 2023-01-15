Дніпро: екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 14752 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 31448 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 40867 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 50839 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 88934 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 54508 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 113756 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 81138 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63579 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119790 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 55139 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 44569 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 107750 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 47371 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 43830 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 88989 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 109026 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 113793 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 232725 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 281514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 44637 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 48153 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32134 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36236 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51539 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Дніпро: екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети

Київ • УНН

 • 371376 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Екстрені служби продовжують розбирати завали у Дніпрі на місці влучання російської ракети. Станом на ранок відомо про 20 загиблих, серед них 1 дитина, 73 людини поранені, вдалося врятувати 38 осіб, з них 6 дітей – їх дістали з-під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Дніпро: екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети

Деталі

Тимошенко наголосив, що поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 осіб. Російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців Дніпра. 164 квартири пошкоджено.

"Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир – це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч. На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери. До робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки. Роботи тривають", - написав він у Telegram.

Доповнення 

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24