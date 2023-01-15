Дніпро: екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети

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Тимошенко наголосив, що поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 осіб. Російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців Дніпра. 164 квартири пошкоджено.

"Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир – це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч. На місці працюють рятувальники, поліція та волонтери. До робіт залучено 530 осіб та 144 одиниці техніки. Роботи тривають", - написав він у Telegram.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

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