Днепр: экстренные службы продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Экстренные службы продолжают разбирать завалы в Днепре на месте попадания российской ракеты. По состоянию на утро известно о 20 погибших, среди них 1 ребенок, 73 человека ранены, удалось спасти 38 человек, из них 6 детей – их достали из-под завалов и из разрушенных секций дома, которые не обвалились, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
Тимошенко отметил, что полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек. Российская ракета уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.
"Сейчас нужно переселить жителей не менее 236 квартир – это более 400 человек, которые жили в этом доме и рядом. На месте работают спасатели, полиция и волонтеры. К работам привлечено 530 человек и 144 единицы техники. Работы продолжаются", - написал он в Telegram.
Дополнение
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которая попала по дому в Днепре - Воздушные Силы