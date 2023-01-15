Днепр: экстренные службы продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты

Детали

Тимошенко отметил, что полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек. Российская ракета уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

"Сейчас нужно переселить жителей не менее 236 квартир – это более 400 человек, которые жили в этом доме и рядом. На месте работают спасатели, полиция и волонтеры. К работам привлечено 530 человек и 144 единицы техники. Работы продолжаются", - написал он в Telegram.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

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