Для детінізації спиртової галузі треба легалізувати надприбутки горілчаних гігантів - експерт

“Прийняття цього документу (президентського “спиртового” законопроекту №2300 - ред.) відкриває український ринок для неякісних підробок з Молдови та "ЛНР", "ДНР". У законопроекті немає жодних запобіжників щодо потрапляння цього неякісного алкоголю в Україну. Сьогодні й так існують схеми постачання українського алкоголю в ці “сірі зони”. Після прийняття закону, є вірогідність, що неякісний алкоголь буде іти й у зворотному напрямку — на ринки України”, - сказав він.

За словами Снєгирьова, якщо мова про детінізацію спиртового та алкогольного ринку, то починати її треба з легалізації надприбутків чотирьох горілчаних компаній-гігантів, які,по суті, сьогодні є монополістами українського ринку.

“Наразі є чотири великі гравці на спиртовому ринку і детінізація спиртової галузі має торкнутися саме їх — в плані легалізації їх надприбутків”, - зазначив експерт, додавши, що масовий розпродаж спиртзаводів у цьому навряд чи допоможе.

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Снєгирьов вважає, що замість приватизації “Укрспирту”, влада мала би прагнути його реформувати, адже такий державний монополіст може і повинен бути стабілізуючим фактором економіки.

“Я абсолютно згоден із твердженням Заходу, який називає масовий розпродаж державних підприємств в Україні “українським секондхендом”. За великим рахунком, у будь-якій розвиненій країні державний сектор є запобіжником негативних наслідків в економіці, допомогає уникнути кризових явищ. Він виступає таким собі стабілізуючим фактором. Є галузі, які взагалі не підлягають приватизації.

Той самий “Укрспирт” - це той монополіст, який мав би навпаки працювати на державу і на економіку. Треба було б просто урівняти правила гри на цьому ринку і зміни гравців. А по суті, змусити чотирьох гравців алкогольного ринку просто узаконити свої тіньові відносини, не більше”, - резюмував експерт.

Як писав УНН, новий "спиртовий" законопроект Зеленського може ще більше погіршити ситуацію з безконтрольністю лівого спирту. Так, з документа ВР №2300 зникла норма, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження.

Понад те, у поправках Офісу Президента до зазначеного законопроекту (у межах підготовки документа до другого читання) пропонується дозволити імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року. І така ситуація точно призведе до зростання контрабанди, впевнений економіст Олександр Охріменко.

В цілому, законопроект №2300 експерти називають скандальним і небезпечним. Він написаний в інтересах "горілчаних королів" і алкогольних гігантів, заявляють профспілки, вимагаючи істотно доопрацювати документ до другого читання.