Для українців за кордоном запускають опитування: що хочуть дізнатися
Київ • УНН
Офіс Омбудсмена запускає опитування для українців, які проживають за кордоном. Мета - вивчити проблеми мігрантів та умови для їх повернення додому, опитування триватиме до грудня 2024 року.
Офіс Омбудсмена запускає опитування для українців, які проживають за кордоном, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у середу, пише УНН.
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"Офіс Омбудсмена України спільно з партнерами запускає важливу ініціативу - опитування серед українців, які наразі проживають за кордоном", - ідеться у повідомленні Лубінця у Telegram.
Зі слів Омбудсмена, ініціатива спрямована на:
- вивчення проблем, з якими стикаються громадянки і громадяни України за кордоном,
- вивчення умов, які мають бути створені, аби заохотити українців повертатися на Батьківщину,
- створення сприятливого середовища для комфортного повернення додому.
"Закликаю всіх українців, які нині перебувають за кордоном, не залишатися осторонь і взяти участь в опитуванні. Ваші думки та досвід можуть стати основою для важливих змін у державній політиці!" - наголосив Лубінець.
Перейти до опитування можна за посиланням.
Опитування триватиме до 10 грудня 2024 року.
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