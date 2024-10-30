Для украинцев за рубежом запускают опрос: что хотят узнать

Офис Омбудсмена запускает опрос для украинцев, проживающих за рубежом, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, пишет УНН.

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«Офис Омбудсмена Украины совместно с партнерами запускает важную инициативу - опрос среди украинцев, которые сейчас проживают за рубежом», - говорится в сообщении Лубинца в Telegram.

По словам Омбудсмена, инициатива направлена на:

изучение проблем, с которыми сталкиваются гражданки и граждане Украины за рубежом,

изучение условий, которые должны быть созданы, чтобы поощрить украинцев возвращаться на Родину,

создание благоприятной среды для комфортного возвращения домой.

«Призываю всех украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, не оставаться в стороне и принять участие в опросе. Ваши мысли и опыт могут стать основой для важных изменений в государственной политике!» - подчеркнул Лубинец.

Перейти к опросу можно по ссылке.

Опрос продлится до 10 декабря 2024 года.

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