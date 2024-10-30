Для украинцев за рубежом запускают опрос: что хотят узнать
Киев • УНН
Офис Омбудсмена запускает опрос для украинцев, проживающих за рубежом. Цель - изучить проблемы мигрантов и условия для их возвращения домой, опрос продлится до декабря 2024 года.
Офис Омбудсмена запускает опрос для украинцев, проживающих за рубежом, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, пишет УНН.
Детали
«Офис Омбудсмена Украины совместно с партнерами запускает важную инициативу - опрос среди украинцев, которые сейчас проживают за рубежом», - говорится в сообщении Лубинца в Telegram.
По словам Омбудсмена, инициатива направлена на:
- изучение проблем, с которыми сталкиваются гражданки и граждане Украины за рубежом,
- изучение условий, которые должны быть созданы, чтобы поощрить украинцев возвращаться на Родину,
- создание благоприятной среды для комфортного возвращения домой.
«Призываю всех украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, не оставаться в стороне и принять участие в опросе. Ваши мысли и опыт могут стать основой для важных изменений в государственной политике!» - подчеркнул Лубинец.
Перейти к опросу можно по ссылке.
Опрос продлится до 10 декабря 2024 года.
Зеленский: мы не можем давить на украинцев за рубежом, чтобы они вернулись30 октября 2024, 11:34 • 8973 просмотра