"Дії" не буде: Мінцифри перенесло обіцяну презентацію додатку з "важливих причин"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Презентація мобільного застосунку "Дія" та національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта", запланована на 30 січня, відбудеться через тиждень. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, пояснивши зміну дати "важливими причинами", передає УНН.
"Вимушені повідомити, що презентація мобільного застосунку Дія та національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта", запланована на 30 січня, переноситься і відбудеться за тиждень", - повідомили у міністерстві.
У Мінцифри пообіцяли, що нову дату буде оголошено "трохи згодом".
Окрім того, у відповідь на запитання щодо перенесення дати у коментарях, у відомстві зазначили, що "переносимо старт на невеликий термін з дуже важливих причин".
Як повідомляв УНН, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що презентація програми "Дія" відбудеться, як і заплановано, 30 січня, навіть у разі відставки уряду.