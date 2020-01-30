"Дии" не будет: Минцифры перенесло обещанную презентацию приложения с "важных причин"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Презентация мобильного приложения "Дия" и национальной онлайн-платформы "Дия. Цифровое образование", запланированная на 30 января, состоится через неделю. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, объяснив изменении даты "важными причинами", передает УНН.
"Вынуждены сообщить, что презентация мобильного приложения Дия и национальной онлайн-платформы "Дия. Цифровое образование", запланированная на 30 января, переносится и состоится через неделю", - сообщили в министерстве.
В Минцифры пообещали, что новая дата будет объявлена "чуть позже".
Кроме того, в ответ на вопрос о переносе даты в комментариях, в ведомстве отметили, что "переносим старт на небольшой срок с очень важных причин".
Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что презентация программы "Дия" состоится, как и запланировано, 30 января, даже в случае отставки правительства.