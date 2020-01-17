Федоров пообіцяв, що "Дію" презентують навіть в разі відставки уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що презентація програми "Дія" відбудеться, як і заплановано 30 січня. Про це він написав на свій сторінці в Facebook, відразу ж після того як з'явилося повідомлення прем'єра Олексія Гончарука про те, що він написав заяву про відставку, повідомляє УНН.
Федоров заявив, що їх уряд "перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей".
"Кожен день ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд в більшості сфер. Кожен день наша команда позбавляє джерел доходів розкрадачів бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з Президентом зробити реальні зміни", - написав Федоров.
Він висловив підтримку Гончаруку і всій команді, а також додав, що не тримається за посаду.
"Не дивлячись на результат ситуації 30 січня буде презентація Дії, готового додатку, порталу цифрової освіти та інших конкретних перемог.
Продовжуємо працювати!", - написав Федоров.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президентові України Володимиру Зеленському.
В Офісі Президента заявили, що заява отримана.
Нагадаємо, в мережі 15 січня з'явилися записи, ймовірно з засідань за участю Гончарука, урядовців та представників Національного банку, під час яких вони обговорюють як дати Президенту відповіді на питання, відповідей на які у них немає.
Також нагадаємо, раніше Айварас Абрамовічус в одному з інтерв'ю заявляв, що саме він запропонував кандидатуру Гончарука Президенту України Володимиру Зеленському як одного з тих, хто може очолити уряд. Також Абромавічус додав, що саме за його рішенням Гончарук очолив свого часу офіс BRDO, створений, як відомо, за кошти Європейського Союзу.
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