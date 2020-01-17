Федоров пообіцяв, що "Дію" презентують навіть в разі відставки уряду

Федоров заявив, що їх уряд "перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей".

"Кожен день ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд в більшості сфер. Кожен день наша команда позбавляє джерел доходів розкрадачів бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з Президентом зробити реальні зміни", - написав Федоров.

Він висловив підтримку Гончаруку і всій команді, а також додав, що не тримається за посаду.

"Не дивлячись на результат ситуації 30 січня буде презентація Дії, готового додатку, порталу цифрової освіти та інших конкретних перемог.

Продовжуємо працювати!", - написав Федоров.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президентові України Володимиру Зеленському.

В Офісі Президента заявили, що заява отримана.

Нагадаємо, в мережі 15 січня з'явилися записи, ймовірно з засідань за участю Гончарука, урядовців та представників Національного банку, під час яких вони обговорюють як дати Президенту відповіді на питання, відповідей на які у них немає.

Також нагадаємо, раніше Айварас Абрамовічус в одному з інтерв'ю заявляв, що саме він запропонував кандидатуру Гончарука Президенту України Володимиру Зеленському як одного з тих, хто може очолити уряд. Також Абромавічус додав, що саме за його рішенням Гончарук очолив свого часу офіс BRDO, створений, як відомо, за кошти Європейського Союзу.

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