Федоров пообещал, что “Дию” презентуют даже в случае отставки правительства

Федоров заявил, что их правительство “первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей”.

“Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения”, — написал Федоров.

Он высказал поддержку Гончаруку и всей команде, а также добавил, что не держится за должность.

“Несмотря на исход ситуации 30 января будет презентация Дии, готового приложения, портала цифрового образования и других конкретных побед.

Продолжаем работать!”, — написал Федоров.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставки и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Офисе Президента заявили, что заявление получено.

Напомним, в сети 15 января появились записи, вероятно с заседаний с участием Гончарука, членов правительства и представителей Национального банка, во время которых они обсуждают как дать Президенту ответы на вопросы, ответов на которые у них нет.

Также напомним, ранее Айварас Абрамовичус в одном из интервью заявлял, что именно он предложил кандидатуру Гончарука Президенту Украины Владимиру Зеленскому как одного из тех, кто может возглавить правительство. Также Абромавичус добавил, что именно по его решению Гончарук возглавил в свое время офис BRDO, созданный, как известно, за средства Европейского Союза.

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