Дієго Коста перейде в “Атлетіко Мінейро”

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32-річний форвард усно домовився з “Атлетіко Мінейро” про 2-річний контракт.

У найближчі дні гравець повинен пройти медогляд і підписати договір. Коста залишається без клубу з грудня минулого року, коли він розірвав контракт з “Атлетіко”.

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