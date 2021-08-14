Дієго Коста перейде в “Атлетіко Мінейро”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Колишній нападник “Атлетіко” і “Челсі” Дієго Коста знайшов нову команду. Про це пише Tribuna.com, передає УНН.
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32-річний форвард усно домовився з “Атлетіко Мінейро” про 2-річний контракт.
У найближчі дні гравець повинен пройти медогляд і підписати договір. Коста залишається без клубу з грудня минулого року, коли він розірвав контракт з “Атлетіко”.
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