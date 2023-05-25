"Диверсія" в омську: лавки в кольорах українського прапора перефарбували в кольори прапора легіону "Свобода Росії "

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В російському Омську відбулась "диверсія", там лавки в кольорах українського прапора перефарбували в кольори прапора легіону "Свобода Росії ".

На лавки в синьо-жовтих кольорах поскаржився один із місцевих жителів. За інформацією, він обумовлював свою скаргу тим, що не час зараз сидіти на "ворожих" кольорах. Скаргу взяли в роботу і перефарбували лавки. Їх фарбували під наглядом поліції.

Новим поєднанням кольорів обрали біло-синій. Проте і ці кольори наразі теж під забороною у рф. Їх використовують члени легіону "Свобода Росії", який росія визнала "терористичним" і заборонила у рф.

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