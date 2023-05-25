"Диверсия" в омске: скамейки в цветах украинского флага перекрасили в цвета флага легиона "Свобода России"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В российском городе омск местный житель пожаловался на цвет украинского флага, в который были окрашены некоторые скамейки города. Жалобу обработали и перекрасили их в цвет флага легиона "Свобода России". Об этом пишет Baza, передает УНН.
Детали
В российском омске состоялась "диверсия", там скамейки в цветах украинского флага перекрасили в цвета флага легиона "Свобода России".
На скамейки в сине-желтых цветах пожаловался один из местных жителей. По информации, он обуславливал свою жалобу тем, что не время сейчас сидеть на "вражеских" цветах. Жалобу взяли в работу и перекрасили скамейки. Их красили под наблюдением полиции.
Новым сочетанием цветов выбрали бело-синий. Однако и эти цвета пока тоже под запретом в рф. Их используют члены легиона "Свобода России", который россия признала "террористическим" и запретила в рф.
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