Детали

В российском омске состоялась "диверсия", там скамейки в цветах украинского флага перекрасили в цвета флага легиона "Свобода России".

На скамейки в сине-желтых цветах пожаловался один из местных жителей. По информации, он обуславливал свою жалобу тем, что не время сейчас сидеть на "вражеских" цветах. Жалобу взяли в работу и перекрасили скамейки. Их красили под наблюдением полиции.

Новым сочетанием цветов выбрали бело-синий. Однако и эти цвета пока тоже под запретом в рф. Их используют члены легиона "Свобода России", который россия признала "террористическим" и запретила в рф.

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