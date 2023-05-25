В минобороны рф снова соврали? российский военный корабль "Иван Хурс", вероятно, был подбит

Детали

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале поделился видео атаки дронов на российский корабль.

На кадрах видно, что российский военный корабль, вероятно, был подбит.

Ранее

российское минобороны в очередной раз обвинило ВСУ якобы в атаке на один из самых современных военных кораблей-шпионов в Черном море.

Справка

"Иван Хурс" - разведывательный корабль черноморского флота россии. Он был запущен в 2017 году и введен в эксплуатацию в 2018 году.

Корабль оснащен различными комплексами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для облегчения управления флотом. Заявлено, что корабль предназначен для наблюдения за системами ПРО, но точный состав оборудования не раскрывается. В то же время из-за своей роли разведывательного корабля "Иван Хурс" оснащен несколькими тумбовыми пулеметными установками.