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13 марта, 19:26 • 47161 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104367 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107458 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107635 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101616 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94811 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110226 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131367 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В минобороны рф снова соврали? российский военный корабль "Иван Хурс", вероятно, был подбит

В минобороны рф снова соврали? российский военный корабль "Иван Хурс", вероятно, был подбит

Киев • УНН

 • 716761 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В соцсетях распространяют видео атаки морских дронов на российский военный корабль "Иван Хурс". И хотя в минобороны рф утверждали, что атака якобы была безуспешной, на записи видно, что корабль, вероятно, был подбит, передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале поделился видео атаки дронов на российский корабль.

На кадрах видно, что российский военный корабль, вероятно, был подбит.

Ранее

российское минобороны в очередной раз обвинило ВСУ якобы в атаке на один из самых современных военных кораблей-шпионов в Черном море.

Справка

"Иван Хурс" - разведывательный корабль черноморского флота россии. Он был запущен в 2017 году и введен в эксплуатацию в 2018 году.

Корабль оснащен различными комплексами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для облегчения управления флотом. Заявлено, что корабль предназначен для наблюдения за системами ПРО, но точный состав оборудования не раскрывается. В то же время из-за своей роли разведывательного корабля "Иван Хурс" оснащен несколькими тумбовыми пулеметными установками.

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