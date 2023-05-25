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У міноборони рф знову збрехали? російський військовий корабель "Іван Хурс", ймовірно, був підбитий

У міноборони рф знову збрехали? російський військовий корабель "Іван Хурс", ймовірно, був підбитий

Київ • УНН

 • 716762 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. У соцмережах поширюють відео атаки морських дронів на російський військовий корабель "Іван Хурс". І хоч у міноборони рф стверджували, що атака нібито була безуспішною, на записі видно, що корабель, ймовірно, був підбитий, передає УНН.

Деталі

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі поділився відео атаки дронів на російський корабель.

На кадрах видно, що російський військовий корабель, ймовріно, був підбитий.

Раніше

російське міноборони в чергове звинуватило ЗСУ нібито в атаці на один із найсучасніших військових кораблів-шпигунів у Чорному морі.

Довідка

"Іван Хурс" - розвідувальний корабель чорноморського флоту росії. Він був запущений у 2017 році та введений в експлуатацію у 2018 році.

Корабель оснащений різними комплексами радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, а також системами зв'язку для полегшення управління флотом. Заявлено, що корабель призначений для спостереження за системами ПРО, але точний склад обладнання не розкривається. Водночас через свою роль розвідувального корабля "Іван Хурс" оснащено кількома тумбовими кулеметними установками.

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