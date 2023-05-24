Найсучасніший військовий корабель-розвідник росії був атакований у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. російське міноборони в чергове звинуватило ЗСУ нібито в атаці на один із найсучасніших військових кораблів-шпигунів у Чорному морі, передає УНН.
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"Сьогодні вранці ЗСУ безуспішно намагалися атакувати трьома безпілотними катерами корабель "Іван Хурс" чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" в економічній зоні Туреччини. Всі катери противника знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля за 140 кілометрів на північний схід від Босфору. Корабель "Іван Хурс" продовжує виконання поставлених завдань", - йдеться в повідомленні міноборони рф.
Довідка
"Іван Хурс" - розвідувальний корабель чорноморського флоту росії. Він був запущений у 2017 році та введений в експлуатацію у 2018 році.
Корабель оснащений різними комплексами радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, а також системами зв'язку для полегшення управління флотом. Заявлено, що корабель призначений для спостереження за системами ПРО, але точний склад обладнання не розкривається. Водночас через свою роль розвідувального корабля "Іван Хурс" оснащено кількома тумбовими кулеметними установками.