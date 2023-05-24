Самый современный военный корабль-разведчик россии был атакован в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. российское минобороны в очередной раз обвинило ВСУ якобы в атаке на один из самых современных военных кораблей-шпионов в Черном море, передает УНН.
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"Сегодня утром ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" черноморского флота, который выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции. Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах к северо-востоку от Босфора. Корабль "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач", — говорится в сообщении минобороны рф.
Справка
"Иван Хурс" - разведывательный корабль черноморского флота россии. Он был запущен в 2017 году и введен в эксплуатацию в 2018 году.
Корабль оснащен различными комплексами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для облегчения управления флотом. Заявлено, что корабль предназначен для наблюдения за системами ПРО, но точный состав оборудования не раскрывается. В то же время из-за своей роли разведывательного корабля "Иван Хурс" оснащен несколькими тумбовыми пулеметными установками.