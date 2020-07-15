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Дітей з ОРДЛО бойовики не пускають в українські виші: Шмигаль доручив розібратись

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Бойовики не випускають з окупованого Донбасу дітей, які мають намір вступити до українських вищих навчальних закладів. Про це на засіданні Кабінету міністрів України сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Крім порушення мінських домовленостей, також доходить інформація що дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати в українські виші, бойовики не випускають на територію вільної України. Є розуміння, і бойовики розуміють, що ці діти не повернуться, а лишаться в Україні, оскільки відчувається різниця між тим що тут і там відбувається зараз.

Зі слів Прем’єра, в цій ситуації необхідна реакція уряду, його робота, в тому числі, з міжнародними партнерами, аби це питання вирішити.

Це частина стратегії деокупації, яка дозволить повернути молодь і дітей з ТОТ в український освітній та культурний простір, зазначив Шмигаль.

"Я попрошу віце-прем’єр-міністра Олексія Резнікова взяти ситуацію на особистий контроль. Підключайте до процесу МОН, аби не зірвався процес і діти могли отримати освіту, вступити в наші навчальні заклади", - додав він.

Нагадаємо, 10 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”, який дозволить абітурієнтам з окупованих територій вступати до українських ВНЗ без ЗНО.

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