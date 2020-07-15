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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9188 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99684 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 109776 просмотра

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4 марта, 12:57 • 129949 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101836 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104367 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

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Детей из ОРДЛО боевики не пускают в украинские вузы: Шмыгаль поручил разобраться

Детей из ОРДЛО боевики не пускают в украинские вузы: Шмыгаль поручил разобраться

Киев  •  УНН

 • 13565 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Боевики не выпускают из оккупированного Донбасса детей, которые намерены вступить в украинских высшие учебные заведения. Об этом на заседании Кабинета министров Украины сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Кроме нарушения минских договоренностей, также доходит информация что детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, боевики не выпускают на территорию свободной Украины. Есть понимание, и боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит сейчас.

По словам Премьера, в этой ситуации необходима реакция правительства, его работа, в том числе, с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить.

Это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с ВОТ в украинское образовательное и культурное пространство, отметил Шмыгаль.

"Я попрошу вице-премьер-министра Алексея Резникова взять на личный контроль. Подключайте к процессу МОН, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения", - добавил он.

Напомним, 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании", который позволит абитуриентам с оккупированных территорий вступать в украинские вузы без ВНО.

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