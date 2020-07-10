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Вступ без ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій: Зеленський підписав закон

Вступ без ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 21566 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”, який дозволить абітурієнтам з окупованих територій вступати до українських ВНЗ без ЗНО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту“ щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей“ № 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що внесення змін до законодавства про вищу освіту ініціював Глава держави.

“Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти”, — сказав Зеленський.

Закон, що його підписав Президент, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО — за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, що 3 липня ВР ухвалила президентський законопроект про вступ без ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій.

9 липня Закон був переданий на підпис Зеленському.

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