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Поступление без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий: Зеленский подписал закон

Поступление без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 21560 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании", который позволит абитуриентам с оккупированных территорий вступать в украинские вузы без ВНО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" № 744-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внесение изменений в законодательство о высшем образовании инициировал глава государства.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

Закон, который подписал Президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут вступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и города Севастополя и только к ограниченному перечню высших учебных заведений.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, что 3 июля ВР приняла президентский законопроект о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий.

9 июля Закон был передан на подпись Зеленскому.

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